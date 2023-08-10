Sergio Ramos, Cimbom'un yıldızlarını takibe aldı!
Dünyaca ünlü yıldız Sergio Ramos, sosyal medya hesabından Mauro Icardi'yi ve Fernando Muslera'yı takibe aldı. Galatasaray taraftarı bu hareket sonrası heyecanlandı.
PSG ile yollarını ayırdıktan sonra Suudi Arabistan kulüpleriyle masaya oturan İspanya’nın efsane savunma oyuncusu Sergio Ramos, Galatasaray’ın da ciddi olarak transfer gündeminde yer alıyor gibi görünüyor. Yıldız ismin en düşük 5 milyon Euro maliyeti bulunuyor.
Atanı ve tutanı takibe aldı
Mauro Icardi'yi ve Fernando Muslera'yı Instagram hesabından takibe alan Sergio Ramos, Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı.
Ramos'un Cimbom'a katılıp katılmayacağı henüz netlik kazanmadı ama Erden Timur'un bu transferi bitirmek için yoğun çaba sarf ettiği de gelen bilgiler arasında.
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