Sergio Ramos, Cimbom'un yıldızlarını takibe aldı!

PSG ile yollarını ayırdıktan sonra Suudi Arabistan kulüpleriyle masaya oturan İspanya’nın efsane savunma oyuncusu Sergio Ramos, Galatasaray’ın da ciddi olarak transfer gündeminde yer alıyor gibi görünüyor. Yıldız ismin en düşük 5 milyon Euro maliyeti bulunuyor.

Atanı ve tutanı takibe aldı

Mauro Icardi'yi ve Fernando Muslera'yı Instagram hesabından takibe alan Sergio Ramos, Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı.

Ramos'un Cimbom'a katılıp katılmayacağı henüz netlik kazanmadı ama Erden Timur'un bu transferi bitirmek için yoğun çaba sarf ettiği de gelen bilgiler arasında.