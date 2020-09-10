Sergen Yalçın'dan eleştirilere sert tepki

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumluluğu görevine getirilen Mehmet Ekşi'nin imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Genç oyunculara şans vermediği yönündeki eleştirilere yanıt veren Sergen Yalçın, "Siz hangi ülkede yaşıyorsunuz? Haftalarca 19 yaşındaki çocukları oynatan başka bir hoca var mı?" diyerek tepki gösterdi.

İşte Sergen Yalçın'ın konuyla ilgili açıklamaları:

"Beşiktaş'ta yeni bir dönem başlıyor. Mehmet Hoca çok iyi işler yapacak. Ben de geldiğimde gençleri oynattım ve fitili ateşledim, Mehmet Hoca da inşallah devamını getirir. 11'e yakın 21 yaş civarında oyuncumuz var."

"A Takım'da alt yapıdan 6-7 futbolcumuz. 'Genç oyunculara önem vermiyor' diye hala eleştiriliyorum. Bunlar benim için üzücü. Haftalarca 19 yaşındaki çocukları oynatan başka bir hoca var mı?"

"Gençlerle oynarım ama 6. hafta 3 beraberlik, 3 mağlubiyet aldığımda bana ne diyeceksiniz? 'Sen gençlerle oynuyorsun, helal olsun?' diyecek misiniz? Siz hangi ülkede yaşıyorsunuz? Takımın kadrosunu biliyor musunuz? Bizde zaten şu an fazla genç var."