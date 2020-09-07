Sergen Yalçın'dan bomba Balotelli itirafı

Yeni sezon hazırlıklarını devam ettiren Beşiktaş’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın önemli açıklamalarda bulundu. Beşiktaş’ın özellik transferlerine ilişkin konuşan Yalçın, geçtiğimiz günlerde gündeme getirilen forvet oyuncusu Mario Balotelli’ye değindi.

Bir dönem sahadaki yaptığı gergin hareketleri ve uğradığı ırkçı saldırılarla bilinen Mario Balotelli’nin, Beşiktaş’a transferi söz konusuydu.

Taraftarlar forvet oyuncusunu ‘Come to Balotelli’ şeklinde İstanbul’a çağırdı. Ancak Balotelli transferiyle ilgili herhangi bir sonuç elde edilmedi.

YALÇIN'DAN İTİRAF

Mario Balotelli transferine onay vermediğini belirten Sergen Yalçın, 'Benim soru işaretlerim var, yüksek maliyeti olan bir oyuncu için bu riski almam. Siz istiyorsanız alın.' Kararlar ortak alınıyor." İfadelerine yer verdi.