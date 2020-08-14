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Sergen Yalçın'a sağlık kontrolü

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yeni sezon hazırlıkları kapsamında sağlık kontrolünden geçti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sergen Yalçın ile yardımcı antrenör Murat Şahin ve oyuncu izleme antrenörü Gürsoy Yalçın, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde çeşitli testlere tabi tutuldu.

Detaylı kan tetkikleri ile başlayan kontroller; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde yapılan muayenelerle devam etti. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

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