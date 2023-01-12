Sergen Yalçın Süper Lig'e geri dönüyor! iddiası

Spor Toto Süper Lig'deki son şampiyonluğunu 2020/21 sezonunda kazanan Beşiktaş'ın başında o dönem teknik direktör olarak Sergen Yalçın vardı. Beşiktaş'tan sonra herhangi bir takım çalıştırmayan tecrübeli teknik adamla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'de aldığı son şampiyonlukta takımın başında olan ve siyah - beyazlı takım sonrasında herhangi bir kulüple anlaşmayan Sergen Yalçın, Süper Lig'e geri dönüyor.

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra A Milli Takım ile adı anılan Sergen Yalçın, kendisine birçok teklifin geldiğini ancak kabul etmediğini açıklamıştı.

Tecrübeli teknik adam, bir televizyon programında "Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra birkaç tane Katar'dan, 2-3 tane Süper Lig'den teklif geldi. 3 büyüklerden teklif gelmedi. Hiçbirini kabul etmedim. 8 ay kafamı toparlayamadım." ifadelerini kullanmıştı.

Flaş iddia

Spor Toto Süper Lig'de 17 haftada sadece 14 puan alan, kendi sahasında 1 deplasmanda ise 2 galibiyet alabilen, rakip fileleri 21 kez havalandırıp kalesinde 30 gol gören Ümraniyespor Sergen Yalçın'a takımı emanet etmeyi hedefliyor.

Süper Lig'de kalıcı olmayı hedefleyen İstanbul ekibi alt sıralardan kurtulmak istiyor. İddialara göre Sergen Yalçın'a teklif götürmeyi planlayan Ümraniyespor Recep Uçar ile yollarını ayırmayı düşünüyor.