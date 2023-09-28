Sergen Yalçın Samsunspor'dan dünyaları istedi!

Samsunspor'da Hüseyin Eroğlu ile yollar ayrılırken yönetim Sergen Yalçın ile temasa geçti. İlk görüşme yapılırken pazarlık masasındaki rakam ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre Sergen Yalçın, Samsunspor'dan yıllık 60 milyon TL ücret istedi.

Başkan, "Orta yolu bulmaya çalışacağız" demişti

Başkan Yüksel Yıldırım da dün yaptığı açıklamada Sergen Yalçın ile görüştüklerini bizzat açıklamış ve "Tabii şampiyon hoca, bunun da bir bedeli var. Orta yolu bulmaya çalışacağız. Kabul ederse Sergen hoca ile çalışmayı çok isteriz. Listemizde yer alan Türk teknik adamlarla anlaşamazsak yabancı hoca getireceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

"Çalışmayı düşünmüyorum"

Öte yandan haber detayında bir diğer yerli aday olan Aykut Kocaman'ın "Çalışmayı düşünmüyorum" dediği aktarıldı.

Samsunspor 5 hafta sonunda aldığı 4 yenilgi ve 1 beraberlik ile son sırada bulunuyor. Kırmızı-Beyazlılar yarın sahasında Gaziantep FK'yi konuk edecek.