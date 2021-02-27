Sergen Yalçın: "Nisan ayı final ayı olabilir"

Beşiktaş'ın sahasında Denizlispor'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşma sonrası teknik direktör Sergen Yalçın konuştu. Yalçın, "Kazanmak çok önemli. Herkes mücadele ediyor" dedi.

Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde Beşiktaş, sahasında Denizlispor'u 3-0 mağlup ettiği maç sonrası teknik direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

"Kazanmak çok önemli"

Galibiyeti değerlendiren Yalçın, "Kazanmak çok önemli. Herkes mücadele ediyor. Aşağıda düşmemeye oynayan takımlar var. Maçların kolay olma ihtimali yok. Oyun olarak çok erken 3-0 olunca oyun rölanti oynandı. Oyuncular daha keyif alarak oynadı. İkinci yarıda da baya pozisyon vardı. Daha farklı olabilirdi. Aradan sonra dönüşler iyi olmayabiliyor. Oyuncuları dinlendirmeyi tercih ettik. Tekrar konsantre olacağız.

Vida'nın durumu nasıl?

Salı günü zorlu bir deplasmana gideceğiz. Vida'yı sormadım ama çok önemli bir şeyinin olduğunu sanmıyorum. Eğlenceli pankartlar oluyor, seyirciler yok ama böyle telafi etmeye çalışıyoruz. Savaşmamız gerekiyor. Hedefimize devam ediyoruz. Ağustos'tan beri çalışıyoruz. Hala yarışmacı olmak sezon başında arzuladığımız bir şeydi. Bundan sonrasında inşallah iyi olur. Çok zor bir lig oluyor. Oyuncular tarafından da kolay değil.

"Nisan ayı final ayı olabilir"

Umarım üstesinden geliriz. Biz buraları atlatabilirsek nisan ayı final ayı olabilir. Hedefte olan 4 camia var. Herkesin şansının olduğunu düşünüyorum. Önümüzde 2 ay daha var göreceğiz ne olacağını" dedi.

"Tempoyu artıracağız"



Maçların mücadele etmeden kazanılmadığına vurgu yapan Sergen Yalçın, "Mücadele etmek lazım, koşmak lazım, doğru oyunu oynamak lazım. Bugün belli bölümlerde bunu çok iyi yaptığımızı düşünüyorum. Cezalı oyuncularımız döndü, sakat oyuncularımız var, onlar da dönünce daha revizyonla bir kadromuz olacak. Yavaş yavaş tempoyu artıracağımızı düşünüyorum" dedi. Beşiktaş’ın ligin en iyi futbolunu oynayan takımı olduğuyla ilgili yorumlar hakkında da konuşan Yalçın, “İyi oyun oynamak tabii ki önemli. Bir şeyler sunmak zorundayız izleyiciye, bu çok normal. Ama her zaman iyi oynayarak maç kazanamazsın. Bazen kötü oynadığın zamanlarda kazanman gerekir. Her zaman iyi futbol bekleyemeyiz. Bazen tutmamız, bazen savunmamız gerekiyor. Uzun lig maratonunda bunlara da ihtiyacımız var. Önemli olan skoru almak” diye konuştu.

"Bazen basit hatalar yapabiliyoruz"

İlk yarıyla ikinci yarı arasında çok büyük fark olduğunu düşünmediğini söyleyen Sergen Yalçın, "İlk yarı 3-0 bitince doğal olarak oyuncular rölantide oynayabiliyorlar. Bu da çok normal. 0-0 giden bir maçla, 3-0 giden bir maçta hiçbir zaman aynı konsantrasyon olmaz. Bu da futbolda çok normal şeyler” dedi.

Bay geçilen haftanın rehabilitasyon gibi geçtiğini de söyleyen Sergen Yalçın, “Rehabilitasyon dönemi gibi oldu bay geçtiğimiz hafta. Bence oyuncularımız bugün oyunsal anlamda fena değildi. Ben beğendim. Bazen basit hatalar yapabiliyoruz. Ama futbol zaten hatalar oyunudur. Mutlaka hata olacak. Hatalar ölümcül olmadığı sürece sorun olmaz" açıklamasını yaptı.

"Taraftarımızın yanımızda olması, bizimle olması bizim için çok önemli"

Son olarak Ümraniye’de ve stat önünde taraftarların kendilerini meşalelerle karşılaması hakkında konuşan Yalçın, "Taraftarımızın yanımızda olması, bizimle olması bizim için çok önemli. Göreve başladığımızdan beri herhalde 2-3 maç seyirciyle oynadık. Buraya gelirken teknik ekiple plan programımız böyle değildi. Bizim arzuladığımız, çok farklı hissettiren şey taraftarın atmosferiydi. Ama dünyada bir pandemi ortaya çıktı, beklenmedik bir durum. Ama bugün bize destek vermeleri, yanımızda olduklarını hissettirmeleri mutluluk vericiydi. Hem kendi adıma hem de camia adına hepsine teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.