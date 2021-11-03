Sergen Yalçın Lizbon'da ilk peşinde
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. haftasında bu akşam Portekiz ekibi Sporting Lizbon'a konuk olacak. Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Şampiyonlar Ligi'nde ilk galibiyetini almak istiyor.
Jose Alvalade Stadı'nda oynanacak Sporting Lizbon - Beşiktaş karşılaşması TSİ 23.00'te başlayacak. Maçı Rusya Futbol Federasyonundan Sergei Karasev yönetecek.
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Grubunda oynadığı 3 maçı da kaybeden ve henüz puanı bulunmayan siyah-beyazlılar son sırada yer alıyor
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İlk iki maçından mağlubiyetle ayrılan ve tek galibiyetini Beşiktaş karşısında 4-1'lik skorla alan Sporting Lizbon ise 3. basamakta bulunuyor.
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Beşiktaş grubundaki ilk maçında Borussia Dortmund'a 2-1, Ajax'a 2-0, Sporting Lizbon'a da 4-1 mağlup oldu.
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