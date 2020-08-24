Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başında ilk Avrupa maçına çıkacak

Teknik direktör Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Yunanistan temsilcisi PAOK ile yarın yapacağı karşılaşmada, takımının başında ilk Avrupa heyecanını yaşayacak.

Futbolculuğu döneminde Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, İstanbulspor formalarıyla Avrupa'da UEFA Şampiyonlar Ligi, eski adıyla UEFA Kupası yeni ismiyle Avrupa Ligi, Kupa Galipleri Kupası ve İntertoto Kupası ile elemelerinde sahaya çıkan 47 yaşındaki Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başındaki ilk Avrupa deneyiminde başarı kovalayacak.

Sergen Yalçın, futbolculuğu döneminde 60 Avrupa kupası maçına çıkıp 9 gol kaydetti.

Beşiktaş formasıyla 42 maça çıktı

Yalçın, altyapısından yetiştiği ve adından söz ettirmeye başladığı Beşiktaş formasıyla 42 Avrupa kupası maçında oynadı.

Sergen Yalçın, siyah-beyazlı formayla Avrupa kupalarında 4 kez gol sevinci yaşadı.

UNUTULMAZ CHELSEA MAÇI

Yalçın, özellikle 2003-2004 sezonunda Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere'nin Chelsea takımıyla deplasmanda yaptığı maçtaki performansıyla Avrupa kupalarındaki en önemli performansına imza attı.

Siyah-beyazlı takım, İlhan Mansız'ın kırmızı kart görmesiyle uzun bir süre 10 kişi oynadığı karşılaşmayı Sergen Yalçın'ın 2 golüyle 2-0 kazanmayı başarmıştı.

Beşiktaş'ın başında 16. maç

Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde 16. maçını PAOK ile yapacak.

Geçen sezon başında Abdullah Avcı ile yola çıkan 18. haftanın ardından tecrübeli teknik adamla yollarını ayıran siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu, Sergen Yalçın ile anlaştı.

Süper Lig'in 20. haftasındaki Çaykur Rizespor maçıyla göreve başlayan Yalçın, Beşiktaş'ı 7.'likten alıp 3. sıraya kadar yükseltmeyi başardı. Siyah-beyazlı takım, Trabzonspor'un Avrupa kupalarından men cezası alması nedeniyle Yalçın yönetiminde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eleme mücadelesine çıkma hakkı elde etti.

Siyah-beyazlı ekip, Yalçın yönetiminde çıktığı 15 Süper Lig maçında 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Yalçın'ın teknik direktörlüğünde 30 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 14 gol gördü.

YENİ MALATYASPOR'UN BAŞINDA 4 AVRUPA KUPASI MAÇI

Sergen Yalçın, geçen sezonun başında çalıştırdığı Yeni Malatyaspor ile 4 Avrupa kupası maçında sahada yer aldı.

Yeni Malatyaspor, Yalçın'ın teknik direktörlüğünde çıktığı 4 Avrupa maçında 2 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi aldı. Yeni Malatyaspor, Yalçın'ın yönetimindeki 4 Avrupa maçında 5 gol atıp 5 gol yedi.

Yalçın yönetimindeki Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'ya 2-2 ve 1-0'lık skorlarla üstünlük kurup 3. eleme turuna yükseldi. 3. elemenin ilk maçında Partizan'a 3-1 mağlup olan Yeni Malatyaspor, evindeki mücadeleyi 1-0 kazanmasına rağmen elendi.