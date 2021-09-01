Serge Aurier Fenerbahçe yolunda

Fenerbahçe Fildişi Sahilli futbolcu Serge Aurier'i gündemine aldı. 28 yaşındaki defans oyuncusu ile pazarlığa oturan Fenerbahçe'nin transferde son aşamaya geldiği öğrenildi. Totenham'ın serbest bıraktığı Aurier'le yıllık ücrette anlaşma sağlanması halinde yıldız oyuncu sarı lacivertli formayı giyecek.

Menejeri tarafından Fenerbahçe'ye önerilen Auirier'le yapılan görüşmelerin doğrudan Ali Koç tarafından yönetildiği öğrenildi. Pereira'nın transfere onay vermesinin ardından girişimlerini hızlandıran Fenerbahçe'nin yıldız oyuncuyu önümüzdeki hafta içi İstanbul'a getirmesi bekleniyor.

Avrupa'nın 5 büyük liginde transfer döneminin kapanmış olması da Fenerbahçe'nin elini güçlendiriyor. Sarı Lacivertlilerin Aurier'e imza parası vermeden transferini neticelendirmek istediği konuşuluyor.

Geçen yıl bir silahlı saldırıda kardeşini kaybeden Serge Aurier yaşadığı mental problemler nedeniyle Totenham'da bekleneni veremedi.