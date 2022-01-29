Serenay Sarıkaya sesiyle büyüledi
Serenay Sarıkaya sevgilisi Umut Evirgen’in mekanında aşka geldi. Güzel oyuncu şarkı söyledi. O anlar ortalığı yıktı geçti. Sesiyle herkesi büyüledi.
Umut Evirgen ile geçtiğimiz haftalarda ayrılan Serenay Sarıkaya, uğradığı saldırı sonrası yanına koşan sevgilisini affetti. Bir dargın bir barışık aşk yaşayan Umut Evirgen ve Serenay Sarıkaya aşkı böylece kaldığı yerden devam etti.
Serenay Sarıkaya, önceki akşam sevgilisi Umut Evirgen’in mekanına eğlenmek için gitti.
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Gecenin ilerleyen saatlerinde Serenay Sarıkaya mekanda bulunan herkese sürpriz yaparak mikrofonu eline aldı.
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Oyunculukta gösterdiğ performansı sesiyle de devam ettiren Serenay Sarıkaya mekanda bulunan müşteriler tarafından alkış aldı.
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Serenay Sarıkaya merhum sanatçı Müslüm Gürses’in 1986 yılında çıkardı Küskünüm albümünde yer alan Unutamadım (Kaç Kadeh Kırıldı) isimli şarkıyı seslendirdi.
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