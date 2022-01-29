Serenay Sarıkaya sesiyle büyüledi

Umut Evirgen ile geçtiğimiz haftalarda ayrılan Serenay Sarıkaya, uğradığı saldırı sonrası yanına koşan sevgilisini affetti. Bir dargın bir barışık aşk yaşayan Umut Evirgen ve Serenay Sarıkaya aşkı böylece kaldığı yerden devam etti.

Serenay Sarıkaya, önceki akşam sevgilisi Umut Evirgen’in mekanına eğlenmek için gitti.