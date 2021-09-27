Serenay Sarıkaya reklam milyoneri oldu

Daha önce çeşitli sektörlerden farklı markalarla reklam anlaşması yapan Serenay Sarıkaya bu kez de bankacılık sektörüne el attı. Güzel oyuncu Akbank'ın yeni reklam yüzü olacak.

İki farklı reklam filmiyle ekranlarda yer alacak Sarıkaya'nın, geçtiğimiz hafta reklam çekimleri için İzmit'e gittiği anlaşıldı.

İddialara göre Akbank'la 7 milyon TL karşılığında anlaşmaya varan Sarıkaya'nın nasıl bir reklam senaryosu ile izleyici karşısına çıkacağı merak konusu oldu.