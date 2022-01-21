Serenay Sarıkaya evinin önünde taciz edildi
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, Etiler'deki evine girerken takıntılı hayranı tarafından saldırıya uğradı.
Etiler'de bir sitede oturan Serenay Sarıkaya, evine girmeye çalıştığı sırada büyük bir şok yaşadı.
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Takıntılı hayranı tarafından saldırıya uğrayan Serenay Sarıkaya, içinde bulunduğu araçta korku dolu anlar yaşadı.
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Sarıkaya'nın aracına tekme atıp küfürler savuran şahsın, ünlü oyuncunun takıntılı bir hayranı olduğu anlaşıldı.
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Sarıkaya, olay sonrası Etiler Karakolu'na gidip şikayette bulundu.
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