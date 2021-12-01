Seren Serengil ender görülen bir hastalığa yakalandı

Zayıflama uğruna bıçak altına yatan ve sonrasında hızla kilo kaybederek Dumping Sendromu'na yakalanan Serengil'in son hali sevenlerini şaşırttı.

Ameliyat sonrası 44 kiloya kadar düşen Serengil, sunuculuk yaptığı Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programında sağlık durumundaki son gelişmelerden bahsetti. Verdiği haberlerle hayranlarını üzen Serengil'in açıklamaları şu şekilde:

"Kilo takıntısı olan bir kızdım"

"Bazen çok önem verdiğimiz şeylerin gerçekten çok ciddi bir şey yaşadığımız zaman ne kadar önemsiz olduğunu anlıyorsunuz. Kilo takıntısı olan bir kızdım, çocukluğumdan beri kiloyu hiç sevmiyordum.

"Kilo almama hırsım beni bu geldiğim noktaya getirdi"

"Çocuk sahibi olmak istedim, yıllar içerisinde hormon tedavilerimi oldum. Şiştim şiştim, her seferinde çocuk sahibi olamadım. Çok büyük bir tramvaydı bunlar. Sonrasında bu zayıflama ve bir daha kilo almama hırsım beni bu geldiğim noktaya getirdi.

"Çok agresif bir ameliyatmış"

"Mide ameliyatı olmuştum, bunda bir problem yaşamadım. Ancak sonra yaptırdığım ameliyat çok agresif bir ameliyatmış. Meğer o ameliyatın en yapılmaması gerekeni yapılmış. Hani 250–300 kilolara çıkıyorsun da ölmek üzeresin, son çıkış olarak bu ameliyatı yapıyorlar.

Ben bu ameliyata gittiğimde, doktor bana uygulanabileceğini söyledi ama ben 70 kiloydum. Yani 70 kilo bir hastaya bu ameliyatın yapılmaması gerekiyormuş. Karaciğer yağlanmam vardı ama üst boyutta değildi. Bu ameliyatı olduktan iki ay sonra fenalaşmalarım başladı.

"Ne yersem yiyeyim yaramıyor"

Çok yemek yiyorum ama neresi kesildiyse bağırsağımın, doktorumla asla konuşamadığım için ve videosunu bize vermediği için... Yemek yiyorum ama iyi enzimleri vücut almıyor. Yani ne yersem yiyeyim yaramıyor.

"Bu ameliyatı olmasam 4-5 ay sonra kemiklerim kırılmaya başlayacak"

Son gittiğim doktor 'Bu durumu geriye döndürmemiz gerekiyor' dedi ama geriye döndürmekte çok zor şu anda, her şey çok zor. Bu ameliyatın hayati riski olduğunu söylediler. Bu ameliyatı olmasam 4-5 ay sonra kemiklerim kırılmaya başlayacak ve zaten karaciğer yetmezliğinden siroz olacağım. Zaten ölüp beni kaybedeceksiniz. Geri dönüşüm ameliyatını yapmak zorundayım. Hayat doluyum, iyileşmek istiyorum.