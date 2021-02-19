AjansHaber.com.tr Spor Tatlı, VAR kayıtlarını dinledi

Serdar Tatlı, VAR kayıtlarını dinledi

MHK Başkanı Serdar Tatlı dün ses kayıtlarını dinledi ve kurul üyelerine bilgi verdi.

Galatasaray-Kasımpaşa maçında büyük tartışmalara neden olan Kerem-Varga arasındaki pozisyon için MHK, VAR kayıtlarını dinleme kararı aldı. Bilindiği gibi maçı Erkan Özdamar yönetirken, VAR'ın başında ise Fırat Aydınus yer alıyordu. MHK Başkanı Serdar Tatlı dün ses kayıtlarını dinledi ve kurul üyelerine bilgi verdi. Orta hakem Özdamar ve VAR odasındaki konuşmaların da dinlenmesinin ardından MHK'nin bu hakemlerle ilgili nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Fatih Altaylı'ya çok sert Mesut Özil cevabı
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın rakibi İsveç
Trabzonspor'da bir pozitif daha!
NBA All-Star ilk kez tek günde düzenlenecek
Tatlı, VAR kayıtlarını dinledi
Maçlar ne zaman seyircili oynanacak?