Serdar Ortaç hakkında "ölüm tehdidi alıyor" iddiası

Magazin gazetecisi Bilal Özcan'ın yayınına katılan ses sanatçısı Onur Akay, ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın kumar borcu nedeniyle ölüm tehdidi aldığını iddia etti.

"459 bin 670 dolar kaybetmiş"

Serdar Ortaç hakkında Kıbrıs'tan aldığı son duyumları paylaşan Akay, "Kıbrıs'ta bulunan kaynaklardan öğrendiğim bilgiye göre, Serdar Ortaç kumar borcu nedeniyle ölüm tehdidi alıyormuş ve bu nedenle kredi çekmiş. Ayrıca şarkılarının da telif haklarını satmış. Serdar Ortaç kumarda 459 bin 670 dolar kaybetmiş" dedi.

Henüz çıkmayan albümünün telif haklarını sattığı iddia edilmişti

Ortaç'ın kumar borçlarını kapatmak için hazırlıkları devam eden 'Best of Serdar' albümünün telif haklarını 200 bin TL karşılığında Ozan Çolakoğlu’na sattığı iddia edilmişi.