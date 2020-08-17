Serdar Ortaç, bir küs bir barışık olduğu sevgilisine övgü yağdırdı

5 yıllık evliliğini bitirdikten sonra Seçil Gür ile aşk yaşamaya başlayan ve ilişkileri bir küs bir barışık Serdar Ortaç, önceki akşam Bebek'te görüntülendi. Sevgilisiyle bir mekandan çıkan Ortaç, açıklamalarıyla dikkat çekti.

"EN BÜYÜK DESTEKÇİM"

Ortaç, mekandan kol kola çıktığı sevgilisi için "Benim en büyük destekçim oldu, her zaman yanımdaydı. Ben hatalar yaptım ama şimdi her şey çok güzel. Birlikte güzel şarkılar, besteler yapıyoruz" dedi.