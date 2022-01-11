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Serdar Kılıç Ermenistan'a "Özel Temsilci" oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Büyükelçi Serdar Kılıç, Ermenistan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Özel Temsilcisi olarak görevlendirildi.

Eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Ermenistan Özel Temsilciliği'ne getirildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararına göre, Büyükelçi Serdar Kılıç Ermenistan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Özel Temsilcisi olarak görevlendirildi.

Atamanın, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 ve 161'inci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

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