Serdar Dursun'un Ronaldo sevinci gündem oldu!
Bu sezonki ilk golünü Hatayspor'a karşı atan Serdar Dursun, golü Cristiano Ronaldo sevinciyle kutlarken tribünler de bu sevince "Siuuu" sesleriyle ortak oldu. Serdar Dursun'un bu sevinci sosyal medyada gündem haline geldi. İşte kullanıcıların gol sevinci hakkındaki görüşleri...
Bu sezonki ilk golünü Hatayspor'a karşı atan Serdar Dursun, golü Cristiano Ronaldo sevinciyle kutladı.
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Tribünler de bu sevince "Siuuu" sesleriyle ortak oldu.
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Serdar Dursun'un bu sevinci sosyal medyada çok konuşuldu.
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İşte bazı kullanıcıların gol sevinci hakkındaki düşünceleri...
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