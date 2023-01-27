Serdar Dursun'a Belçika'dan talip var!

Fenerbahçe'nin oyuncusu Serdar Dursun'a Belçika'dan talip çıktı. Mechelen, 31 yaşındaki santrforu sezon sonuna kadar kiralamak istiyor.

Ancak Belçika ekibi Serdar’ın maaşının tamamını ödemeye sıcak bakmıyor.

Serdar Dursun’un İtalya ve Arap yarım adasından da talipleri bulunuyor. Fenerbahçe ile 2024’e kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcu, bu sezon sarı lacivertli formayla 16 maçta 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe, Serdar Dursun’u geçen sezon Darmstadt’tan bedelsiz olarak transfer etmişti.