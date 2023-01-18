Şentop'tan Ukrayna'ya taziye mesajı!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ukrayna'da meydana gelen helikopter kazasında Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim." ifadelerini kullandı.

Ukrayna halkının acısını yürekten paylaştığını belirten Şentop, yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı diledi.