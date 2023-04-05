AjansHaber.com.tr Siyaset Şentop'tan Mescid-i Aksa baskınına kınama!

Şentop'tan Mescid-i Aksa baskınına kınama!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'nın maneviyatını ve kutsiyetini hiçe sayarak, ibadet eden Filistinli kardeşlerimize yaptığı vahşeti lanetliyorum." ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in masum Filistinlilere aralıksız devam eden zulmünün, ramazanda Müslümanların mukaddes vakitlerinde de devam ettiğini belirtti.

İsrail'in tutumuna tepki gösteren Şentop, "İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'nın maneviyatını ve kutsiyetini hiçe sayarak, ibadet eden Filistinli kardeşlerimize yaptığı vahşeti lanetliyorum. İnsanlık dışı bu vahşeti kınamak ve Filistin halkının haklı davalarını desteklemek, onların yanında olmak hepimizin insani ve ahlaki görevidir." değerlendirmesinde bulundu.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
İYİ Parti'de temayül yoklamasında sürpriz!
Erdoğan'a hakaret etmişti! Cezası belli oldu
Bülbül: “200 TL, 14 yılda pul oldu”
CHP ve İYİ Parti, 10 ilde anlaştı!
Bakan Kurum güven veriyor!
Çalık: “Malatya’yı yeniden inşa ve ihya edeceğiz”
İYİ Parti grup toplantısı!