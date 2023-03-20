Şentop'tan, Kılıçdaroğlu'na 'Kürtçe' yanıtı!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Genel Kurulu'nda Kürtçe konuşmaların tutanaklarda 'bilinmeyen bir dil' diye yazıldığını belirten Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi.

Meclis'te basın mensuplarına konuşan Şentop, "Anlamadığım bir husus var. Benim başkanlığım boyunca tekrar tekrar, onlarca kez düzeltmeye çalıştığım bir husus var. HDP'li milletvekili arkadaşların bazıları ısrarla 'bilinmeyen bir dil' iddiasını ortaya atıyorlardı. Son 1 senedir aşağı yukarı onlar da ikna oldular" dedi.

Şentop, şunları ifade etti: "Propaganda için başka bir yol, başka bir isim bulmuşlar gibi geldi bana. 2008 yılından bu yana onlarca soru önergesine cevap verdim, en son Bütçe Komisyonu'nda tekrar bu konuya girdim. Ondan önce Genel Kurul'da da bununla ilgili yaptığım açıklama var. Kürtçe için özel bir uygulama yok. 'Bilinmeyen dil' diye bir ifade kullanılmıyor. Ne oluyor? Resmi dil Türkçe olduğu için tutanaklarda Türkçe kullanılıyor. Türkçe dışında bir kelime kullanıldığı zaman bu tutanağın metnine yazılmıyor, bir dipnot işareti kullanılarak dipnotta atıf 'Türkçe olmayan kelime veya kelimeler kullanılmıştır' diye yazılıyor."