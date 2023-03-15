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Şentop'tan, geçmiş olsun mesajı!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Şanlıurfa ve Adıyaman'da aşırı yağışların neden olduğu selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Deprem felaketinin ardından Şanlıurfa başta olmak üzere bölge illerde yaşanan sel felaketi nedeniyle büyük üzüntü içerisindeyiz. Selden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum." ifadesini kullandı.

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