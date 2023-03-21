AjansHaber.com.tr Siyaset Şentop'tan Down Sendromu Farkındalık mesajı!

Şentop'tan Down Sendromu Farkındalık mesajı!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde tüm down sendromlu kardeşlerimi sevgiyle kucaklıyorum. Hayatımıza kattığınız tüm değerler için size minnettarız. İyi ki varsınız." ifadelerine yer verdi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Erbakan'ın adaylık başvurusunda eksik evrak!
YSK, 3 cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunu reddetti
Adaylık başvurusu yapan İnce'den açıklama!
Fatih Terim'e vekillik teklifi!
Cem Uzan'ın adaylık başvurusu reddedildi!
Kılıçdaroğlu, HDP ile görüştü!
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyaretine tepki!