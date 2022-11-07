Şentop'tan başsağlığı mesajı!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Ağrı'nın Tutak ilçesinde meydana gelen elim kazada, can kayıpları ve yaralılar olduğunu üzüntüyle öğrendim. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Hak'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabırlar, yaralılara acil şifalar diliyorum."