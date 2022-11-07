Şentop'tan başsağlığı mesajı!
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Ağrı'nın Tutak ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Ağrı'nın Tutak ilçesinde meydana gelen elim kazada, can kayıpları ve yaralılar olduğunu üzüntüyle öğrendim. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Hak'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabırlar, yaralılara acil şifalar diliyorum."
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