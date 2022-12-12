Şentop'tan Antalya'ya geçmiş olsun mesajı!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Kumluca ve Finike'deki sel felaketinin ardından Antalya Valisi Ersin Yazıcı'yı arayarak, durumla ilgili bilgi alıp üzüntümü ve geçmiş olsun dileklerimi ilettim.

Devletimiz vatandaşlarımızın zararını telafi etmek için tüm imkanlarıyla çalışmaktadır."