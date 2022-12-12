Şentop'tan Antalya'ya geçmiş olsun mesajı!
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde meydana gelen sel felaketinden dolayı geçmiş olsun dileklerini iletti.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Kumluca ve Finike'deki sel felaketinin ardından Antalya Valisi Ersin Yazıcı'yı arayarak, durumla ilgili bilgi alıp üzüntümü ve geçmiş olsun dileklerimi ilettim.
Devletimiz vatandaşlarımızın zararını telafi etmek için tüm imkanlarıyla çalışmaktadır."
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