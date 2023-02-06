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Şentop'a, çeşitli ülkelerden taziye ve destek!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a, Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle farklı ülkelerin meclislerinden taziye ve destek mesajı geldi.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen depremin ardından KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre, Azerbaycan Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile Kosova Meclis Başkan Yardımcısı Fikrim Damka, Şentop'u aradı.

Töre, Gafarova ve Damka, TBMM Başkanı Şentop'a taziye ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

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