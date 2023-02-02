Şentop ve Kılıçdaroğlu, Arslan’ı kutladı!

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TBMM Başkanı Şentop, Arslan ile telefonda görüştü. Şentop, Anayasa Mahkemesi Başkanlığına yeniden seçilen Arslan'ı kutladı.

Kılıçdaroğlu’da kutladı

Aynı zamanda CHP Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada da Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’ı aradığı ve tekrar seçilmesi nedeniyle kutladığı bildirildi.