Şentop, Türkmen mevkidaşı ile görüştü!

TBMM Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Şentop, görüşmede, Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından Türkmenistan'ın gösterdiği destek dolayısıyla Berdimuhamedov'a teşekkür etti.

Türkmenistan sağlık ekiplerinin çalışmaları ve deprem bölgesindeki çocuklara yönelik yardım malzemeleri için duyduğu memnuniyeti ifade eden Şentop, "Bu felaketin ardından şahsınız ve kardeş Türkmen halkı, ihtiyacımız olan her an yanımızda olacağını bir kez daha göstermiştir. Kardeş Türkmenistan'ın ülkemize yaptığı yardımları da şükranla hatırlayacağız." dedi.

Görüşmede, ikili ve parlamentolar arası ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel son gelişmeler de ele alındı.