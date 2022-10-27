Şentop TBMM Bütçesini sundu

2018'den 2023'e kadar uzanan zaman diliminde Türkiye'nin hem yürütmenin hem de parlamentonun devamlılığı açısından istikrarı yakaladığını vurgulayan Mustafa Şentop, "Başkanlık sistemi sayesinde yakalanan bu istikrar uğruna millet iradesinin Mecliste yüksek oranda temsili feda edilmemiş, 2018'de gerçekleştirilen seçimlerde oy kullanan seçmenlerin yüzde 95'inden fazlasının oylarının temsil edildiği Meclisimiz, 5 yıl boyunca çalışmalarını aralıksız sürdürerek Türk parlamento tarihinin çalışma rekorlarına imza atabilmiştir. Böylece belki de 1982 Anayasası'nın kabulünden sonra ilk kez hükümet sistemini değiştirdiğimiz 2017 Anayasa değişikliği sayesinde Anayasa'nın 67. maddesinde yer verilen 'temsilde adalet' ve 'yönetimde istikrar' ilkeleri aynı anda ve büyük ölçüde hayata geçirilebilmiştir" dedi.

TBMM'nin, kuruluşundan itibaren bütçe konusuna özel önem verdiğini belirten Şentop, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Büyük Taarruz öncesinde, Büyük Millet Meclisinin açılış konuşmasında mali bağımsızlığın önemini vurgularken, "Bugünkü uğraşımızın ana gayesi istiklal-i tamdır, istiklaliyetin tamamı ise istiklal-i mali ile mümkündür" ifadelerini kullandığını anımsattı.

Yokluklar ve harp şartları içindeki Türkiye'nin, 1923'te kısıtlı bütçesiyle cumhuriyeti ilan ettiğine, cumhuriyetin yeni kurum ve kurallarını hayata geçirdiğine işaret eden Meclis Başkanı Şentop, cumhuriyetin 99. yılının gururla kutlanacağını kaydetti.

2023'ün, millet için müstesna bir tarih olduğunu dile getiren Mustafa Şentop,

"2023'te, bir asır önce vatanımızın istiklaline, milletimizin namusuna ve istikbaline kast eden düşmanları bertaraf eden kahraman milletimizin ve Meclisimizin cumhuriyeti ilan edişinin 100. yılını idrak ediyor olacağız. Dolayısıyla bugünkü bütçe görüşmelerinin Meclis tarihi açısından çok özel bir önem taşıdığını düşünüyorum’’ dedi.

"Mevcut dünya düzeninin değişmesinin kaçınılmaz olduğu tarihi bir dönüm noktasında ikinci yüzyılına erişen cumhuriyetin yakın gelecekte bütün dünyada adından sıklıkla söz ettireceğini’’ anlatan Şentop ‘’yeni yüzyılında Türkiye'nin, yalnızca oyunları bozan bir ülke değil, oyunları barış, hakkaniyet ve adaletten müteşekkil yeni dünya nizamı ile değiştirecek ülkelerden biri olacağına tam ve kati bir imanla inanmaktayım’’ ifadesini kullandı

Yasama yılının sonunda Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerinin gerçekleştirileceğine dikkati çeken Şentop, yaklaşık 7 ay gibi kısa bir zaman dilimi sonunda milletin, kendisini temsil edecek milletvekilleri ile devlet başkanının kim olacağını bir kere daha hür iradesiyle belirleyeceğini kaydetti.

Şentop, "Birçoğumuz için yeni bir demokratik yarışı ifade edecek bu sürecin, bugüne kadar Türkiye'nin gerçekleştirdiği onlarca seçimde olduğu gibi bütün siyasi aktörlerin olgunlukla yarışacağı bir ortamda, barış ve huzur içinde tamamlanacağına yürekten inanıyorum. Kısa süre sonra yapılacak seçimlerin şimdiden ülkemize, milletimize ve devletimize hayırlı olmasını, ayrıca güçlü ve tam bağımsız Türkiye idealinin gerçekleşmesine katkılar sağlamasını niyaz ediyorum." Diye konuştu

Yasamanın yanı sıra TBMM'nin çok önemli bir diğer fonksiyonu olan denetim faaliyetleri kapsamında 5. Yasama Yılı'nda TBMM Başkanlığına milletvekillerimiz tarafından toplam 19 bin 710 yazılı soru önergesi verildiğini anımsatan Şentop ‘’27. Dönem'de verilen toplam soru önergesi sayısı 73 bini geçti ve 27. Yasama Dönemi, daha 6. ve son yasama yılına başlamadan önce TBMM tarihinin en fazla yazılı soru önergesi sunulan yasama dönemi haline geldi. Yasama Dönemi'nin tamamında Meclise toplam 6 bin 647 Meclis Araştırması önergesi sunuldu’’ dedi.

Yasama dokunulmazlığı müessesesi kapsamında 5. Yasama Yılı'nda TBMM Başkanlığına sunulan 317 dosya ile birlikte 27. Dönem'in tamamında işleme alınan yasama dokunulmazlığı tezkerelerinin sayısının 1700'ü geçtiğini bildiren Şentop, "Tamamı Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edilen bu dosyalardan iki milletvekiline ait 7 dokunulmazlık tezkeresi hakkında anılan komisyon tarafından 5. Yasama Yılı içinde işlem yapılmış bulunuyor. Dönem içinde işlem yapılamayan diğer dokunulmazlık tezkereleri bakımından ise yasama döneminin hitama ermesinden sonra adli süreçlerin devam edebilmesi için ilgili başsavcılıklara tezkerelerin iade işlemleri gerçekleştirilecektir" ifadesini kullandı.

TBMM Başkanlığının 2023-2025 Dönemi Bütçe Teklifi, 2023 yılı için 5 milyar 480 milyon 588 bin lira, 2024 yılı için 6 milyar 766 milyon 522 bin lira, 2025 yılı için de 8 milyar 98 milyon 365 bin lira olarak öngörülüyor..