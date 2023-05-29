Şentop: “Tarihe dönüm noktası olarak geçecektir”

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümünü kutladı.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Çağ açıp çağ kapatan, tarihin akışını değiştiren sultanlar sultanı Fatih Sultan Mehmed'in, cihanın incisi, aziz milletimizin göz bebeği olan İstanbul'u fethinin 570. yılı kutlu olsun. Seni bize yar eden, bizi sana aşık eden Cenabıhak'a sonsuz hamdü senalar olsun. Fatih Sultan Mehmed Han başta olmak üzere, fetihlerle yücelen şanlı ecdadımızı, kahramanlarımızı minnetle ve rahmetle yad ediyorum.

28 Mayıs seçimlerinde bir demokrasi şöleniyle taçlandırdığımız bu kutlu günde bir kez daha belirtmek isterim ki; biz ecdadımızdan ve binlerce yıllık devlet geleneğimizden aldığımız güçle, milletimize olan inancımızla büyük Türkiye yolunda aşkla yürümeye devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın vizyonuyla, liderliğiyle, şevkle ve heyecanla yürüdüğümüz Türkiye Yüzyılı yolu da biliyoruz ki tarihe böyle bir dönüm noktası olarak geçecektir. Rabb'im bu aziz millete nice hayırlı fetihler nasip etsin. Emanetiniz, emanetimizdir."