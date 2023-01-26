Şentop, Sırp mevkidaşını kabul etti!

Türkiye ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin bölgesel barış ve istikrar açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan TBMM Başkanı Şentop, siyasi ilişkilerdeki ilerlemenin, iktisadi, ticari ve kültürel boyuta odaklanılmasına imkan verdiğini söyledi. Şentop, 2021 yılında 2 milyar Dolara ulaşan ikili ticaret hacminin, 2022 sonunda 2,5 milyar Dolara yaklaşmış olması ve orta vadeli hedef olan 5 milyar Dolara doğru ilerlemesinden duyulan memnuniyeti dile getirdi.

Hem yatırımlar, hem de turizm alanında Türkiye ile Sırbistan arasında pozitif gelişmelerin yaşandığını kaydeden Şentop, son yıllarda Avrupa’nın en hızlı büyüyen üçüncü ekonomisi olan Sırbistan’ın, bölgede en fazla dış yatırım çeken ülke haline geldiğini belirtti. Meclis Başkanı Şentop, bu kalkınma hamlesinde bölgesel istikrarın büyük rolünün olduğunu ifade ederken, “Siyasi gerginliklerin ve krizlerin bu olumlu gelişmeleri sekteye uğratmamasını arzu ediyoruz” dedi.

TBMM Başkanı Şentop görüşmede ayrıca, terörizmle mücadele ve özellikle FETÖ konusunda Sırbistan’ın verdiği desteğin önemine vurgu yaptı. Şentop, PKK’lı şahısların Türkiye’ye iade talepleri konusunda da verilen desteğin önemine işaret etti.