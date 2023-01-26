Şentop, “Savaşın uzamasının bedeli ağır olacak”

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Moldova Parlamentosu Başkanı Igor Grosu ile önce baş başa, ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Şentop görüşmede Türkiye’nin, ortak bir sınırı olmamasına rağmen Moldova’yı komşusu olarak kabul ettiğini vurgulayarak, Moldova ile ilişkileri, Stratejik Ortaklık çerçevesinde güçlendirme arzusunu dile getirdi.

Meclis Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımı ile yapılması planlanan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin ikinci toplantısının, ilişkilerin daha da ileriye taşınması ve ikili ilişkilerde yeni hedeflerin belirlenmesi için şüphesiz itici bir güç olacağını söyledi.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, kendisinin Moldova ziyareti sırasında gündeme gelen ve onay bekleyen iki anlaşmanın, Türkiye’ye dönüşüyle birlikte hızlı bir şekilde tamamlanması yönündeki yaklaşımı neticesinde ilerleme sağlanarak onay süreçlerinin tamamlandığını ifade etti. Şentop, böylece sürücü belgelerinin karşılıklı tanınması anlaşması ile karşılıklı kültür merkezlerinin kurulmasına ilişkin anlaşmanın Türkiye’deki onay süreçlerinin tamamlandığını söyledi.

İkili ilişkilerin yanı sıra, ekonomik ve ticari ilişkilerde de yaşanan artıştan duyulan memnuniyeti dile getiren TBMM Başkanı Şentop, 1 milyar Dolarlık ikili ticaret hacmi hedefinin yakalandığını belirtirken, “Artık yeni yüksek iddialı hedefler belirlemeliyiz” dedi.

Ukrayna savaşı

Devam eden Ukrayna-Rusya savaşının etkilerine değinen TBMM Başkanı Şentop, Ukrayna’daki savaşın bölge açısından güvenlik, ekonomi ve ticaret açısından neden olduğu sorunlara işaret ederek şunları söyledi:

“Ukrayna’nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığını temel adan adil çözümün bir an önce diplomasi yoluyla tesis edilmesini arzu ediyoruz. Bu konuda Türkiye büyük bir gayret gösteriyor. Cumhurbaşkanımız tarafları masaya oturtmak için çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle bu tahıl koridorunun açılmasıyla, ayrıca esir değişimiyle ve şimdi de insani koridorun açılmasıyla ilgili gayretlerimizle konunun çözümü için önemli, etkili adımlar atıyoruz. Bir yıldır süren savaşın daha da uzamasının hepimiz açısından ağır bir bedelleri olacaktır. Savaşın tırmanma sarmalına girmesi bölge açısından güvenlik tehdidini artıracaktır. Bu itibarla gayretlerimizi, müzakere edilmiş bir çözümü kolaylaştırma yönünde yoğunlaştırmalıyız.”

Şentop Türkiye’nin, Moldova’nın özellikle göç konusundaki yükünün hafifletilmesi için insani yardımlarına devam edeceğini de vurguladı.

TBMM Başkanı görüşmede ayrıca, Gagauz Özerk Yeri ve Gagauz soydaşlara ilişkin Türkiye’nin yaklaşımını ifade etti. Şentop, “Gagauz Özerk Yeri (GY), Moldova’yla ilişkilerimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Gagauz soydaşlarımıza yaklaşımımız, Moldova’nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine verdiğimiz şartsız destekten ayrı düşünülemez. Gagauz soydaşlarımızın özerkliklerini muhafaza etmelerini, Moldova içinde refah ve huzur içinde yaşamalarını istiyoruz” diye konuştu.

Moldova Parlamentosu Başkanı Igor Grosu da konuşmasında, Türkiye’nin hem pandemi döneminde, hem de Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle Moldova’ya verdiği destekten dolayı teşekkürlerini iletti.

Ukrayna’daki çatışmada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oynadığı rolün öneminin ortaya çıktığını vurgulayan Moldova Parlamentosu Başkanı Igor Grosu, tahıl koridorunun açılması, esir değişimi gibi konuların önemine işaret ederken, tahıl koridorunun açılmasının sadece bölge değil, Afrika’nın kuzeyindeki insanlar için de kurtarıcı rol oynadığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, bu yolda devam etmesinin önemine dikkat çeken Grosu, “İhtiyacımız olan tek şey barış. Her iki tarafın bir masanın etrafında toplamasını arzu ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Başkanı Şentop ve konuk Meclis Başkanı, heyetler arası görüşmenin ardından 15 Temmuz’da bombalanan alana karanfil bıraktı. Şentop, mevkidaşına daha sonra, 15 Temmuz Milli Birlik Günü sergisini ve TBMM Genel Kurul salonunu gezdirdi.