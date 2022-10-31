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Şentop, sanatçı Haktanır’ı tebrik etti!

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın tutuklanmasını eleştiren yönetmen Özcan Alper'e tepki gösteren sanatçı Burak Haktanır'ı arayarak, tebrik etti.

TBMM Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Meclis Başkanı Şentop, Boğaziçi Film Festivali kapanış töreninde yönetmen Özcan Alper'in, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadele operasyonunda kimyasal silah kullandığını öne süren TTB Başkanı Fincancı'nın, "barış" dediği için tutuklandığını iddia etmesine, "O kadın TSK'ya iftira attı' sözleriyle tepki gösteren sanatçı Burak Haktanır'ı arayarak, gösterdiği duruştan dolayı tebriklerini iletti.

TBMM Başkanı Şentop görüşmesinde, Haktanır'ın sergilediği tavrı takdir ettiğini belirterek, bilhassa sanat dünyasında oluşturulmaya çalışılan ideolojik mahalle baskısına karşı bu çıkışın oldukça önemli olduğunu vurguladı.

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