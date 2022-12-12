Şentop, Rus mevkidaşını konuk edecek!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, iki günlük ziyaret için Türkiye'de bulunan Volodin ve beraberindeki heyete, TBMM Başkanlığı Resmi Konutu'nda bu akşam yemek verecek.

Volodin, yarın Anıtkabir'i ziyaret edecek, ardından TBMM'ye geçecek. Volodin ile Şentop baş başa görüşecek, daha sonra heyetler arası görüşme gerçekleştirilecek.

Şentop ile Volodin'in görüşmesinde, Türkiye ile Rusya parlamentoları arasındaki ilişkilerin gelişimi, ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alınması bekleniyor. Görüşmelerin tamamlanmasının ardından ise iki Meclis Başkanı, ortak açıklama yapacak.