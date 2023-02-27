Şentop, Necmettin Erbakan'ı andı!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından Erbakan'ın fotoğrafıyla birlikte yaptığı paylaşımda, "(Yeniden Büyük Türkiye) idealinin banisi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı, vefatının 12. seneidevriyesinde hürmetle ve rahmetle yad ediyorum. Erbakan Hocamızın mücadelesi ve siyaseti her şartta sivil zeminde sürdürmekteki kararlılığı, bugüne de ışık tutan değerli bir mirastır." ifadelerine yer verdi.