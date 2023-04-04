Şentop, MHP Kurucu Genel Başkanı Türkeş'i andı!
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, vefatının 26. yılında Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i andı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Alparslan Türkeş'in fotoğrafının da yer aldığı sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı, kıymetli devlet adamı merhum Alparslan Türkeş'i, vefatının sene-i devriyesinde rahmetle anıyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
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