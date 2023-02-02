Şentop Latin Amerikalı mevkidaşını ağırladı!

Türkiye ile Parlatino arasında gelişen ilişkilerden memnuniyet duyduğunu ifade eden Meclis Başkanı Şentop, “Latin Amerika ve Karayipler ile ilişkilerimizin geliştirilmesinde, başta PARLATINO olmak üzere, bölgesel kuruluşlar önemli bir rol oynamaktadır” dedi.

Türkiye’nin Latin Amerika ve Karayipler ile ilişkilerini her alanda güçlendirerek özellikle tarım, enerji, çevre, turizm, sağlık gibi değişik alanlarda iş birliği imkânlarını ele alabileceğini söyledi.

Meclis Başkanı Şentop görüşmede, Türkiye’nin yaşadığı 15 Temmuz FETÖ darbe girişimini hatırlatarak, FETÖ’nün sadece Türkiye değil Latin Amerika ve Karayipler bölgesinin güvenliği için de büyük bir tehdit oluşturduğunu vurgulayarak, bu konuda iş birliği beklentisini ifade etti.