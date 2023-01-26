Şentop, Kazım Karabekir’i andı!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazım Karabekir'in, vefatının 75'inci yılında bir anma mesajı yayımladı. Başkan Şentop’un sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Kazandığı zaferlerle aziz milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinen, İstiklâl mücadelemizin büyük kahramanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi 5. Başkanı Kâzım Karabekir Paşa'yı vefatının yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle yâd ediyorum. Ruhu şâd olsun."