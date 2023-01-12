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Şentop, İsveçli mevkidaşının ziyaretini iptal etti!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin Stockholm'deki provokasyonlarına tepki amacıyla İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen'in 17 Ocak'ta Türkiye'ye yapmayı planladığı resmi ziyareti iptal etti.

Konuya ilişkin Meclis Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, "İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK/YPG'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef alan terör eylemi" üzerine, İsveç Meclis Başkanı Norlen'in 17 Ocak'ta Türkiye'ye yapmayı planladığı resmi ziyaret, Meclis Başkanı Şentop tarafından iptal edildi.

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