Şentop: “İsveç'in göz yumması asla kabul edilemez”

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Stockholm'de, PKK/YPG terör örgütünün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan terör eylemine sert tepki gösterdi.

Konuya ilişkin sosyal medyadan bir açıklama yapan Başkan Şentop, şu ifadelere yer verdi:

"İsveç'in başkenti Stockholm'da bölücü terör örgütü PKK üyelerinin gerçekleştirdiği, Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye Cumhuriyeti’ni hedef alan eylemi lanetliyoruz. İsveç'in demokrasiye açık bir tehdit olan bu alçak terör eylemine izin vermesi ve göz yumması asla kabul edilemez.

NATO'ya üyelik talebinde bulunan bir devlette bu saldırının kolaylıkla gerçekleşmesi tehlikeli ve vahimdir. İsveç Devleti'nden bu alçak terör eylemini gerçekleştirenlerin ve sorumlularının derhal tespit edilmesini ve hukuk önünde gerekenin yapılmasını bekliyoruz."