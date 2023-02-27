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Şentop: “Hasarlı binalara kesinlikle girmeyin”

Malatya'daki depremin ardından uyarıda bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi; riskli binaların etrafında bulunulmaması çok önemli" dedi.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 12.04'te meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından geçmiş olsun dileklerini iletti.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Malatya Yeşilyurt'taki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi; riskli binaların etrafında bulunulmaması çok önemli." ifadelerine yer verdi.

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