Şentop, fezlekeleri değerlendirdi!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Yalova’daki bir duruşmada mahkeme heyetine müdahale ve hakaret ettikleri gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan dokunulmazlık fezlekelerini değerlendirdi. Görüntülerin çok üzüntü verici olduğunu söyleyerek, “esnasında Hakime karşı bu şekilde rencide edeceğim yüksek sesle ve hakaret amin ifadelerle saldırmanın taarruz etmenin sadece milletvekilleri normal sıradan vatandaşlarımız için bile uygun olmadığını” söyledi.

TBMM’de 11.11.2022 tarihinde ağaç dikme günü nedeniyle düzenlen törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şentop, şunları söyledi:

“Ben de o görüntülerini izlemiştim. Çok üzüntü verici görüntüler. Mahkeme salonlarında zaman zaman tartışmalar olabiliyor ama duruşma esnasında hakime karşı rencide edici, yüksek sesle ve hakaretamiz ifadelerle saldırmak sadece milletvekillerimiz için değil sıradan vatandaşlarımız için de uygun değil. Geriye dönük olarak araştırdım, benzer bir olay yok. Bu, vahim bir olay.

Diğer süreçlerde ise Meclis Başkanlığının özel bir yetkisi yok. Meclis Başkanlığı gelen bütün fezlekeleri sadece yasama sorumsuzluğu bakımında inceleyerek ilgili komisyona sevk ediyor. Komisyonun işidir, görevidir ama özellikle kamu düzeninin bozulması yönünde güvenlik güçleriyle ilgili eylemlerde; aynı şekilde yargılama görevinin devamı konusunda özel hassasiyetler olduğunu belirtmek isterim. Bu konu Karma Komisyonun yetkisindedir."