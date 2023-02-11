Şentop, Deniz Baykal'ın vefatı üzerine mesaj yayımladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP eski Genel Başkanı, Antalya milletvekili Deniz Baykal'ın vefatı üzerine bir mesaj yayımladı.

Şentop, "Siyasi tarihimizin önemli isimleri arasında yer alan, Antalya Milletvekili ve Cumhuriyet Halk Partisi Eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın vefatını üzüntü ile öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve CHP camiasına başsağlığı dilerim." dedi.