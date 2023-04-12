Şentop, "Bölgedeki insanlar kalıcı konutlara yerleşecek"

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Parlamento Muhabirleri ile iftarda bir araya geldi.

Şentop, 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli geniş bir coğrafyayı kapsayan deprem yaşadıklarını hatırlatarak, "Depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. 29 Kasım 1114'te Maraş depremi, diye bir deprem var. Depremde hiçbir canlının kalmadığını, depremden hemen sonra yoğun bir kar yağışı başladığını ve karla kaplandığını söylüyorlar. 1514'te yine büyük bir deprem var. Hem Türkiye sınırları içinde hem de Suriye'de etkili oluyor. Fiziki hasarı kısa zaman içerisinde giderilecek. Bölgedeki insanlar kalıcı konutlara yerleşecek. Ama faciayı, felaketi yaşayan kardeşlerimizle bir arada olmaya, acılarını paylaşmaya gayret gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.



Şentop ayrıca, "1983'ten itibaren 23 Nisan'da bir istisna dışında toplantı yapılmış. 1999 seçimleri 18 Nisan'da yapılmış. Meclis toplanmamış. Rutin törenlerimizi yapacağız. Çocuk Şenliği gibi programlar yapmıştık. Bir istisna olarak Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay’da Bilim Şenliği Çocuk Şenliği konsepti içinde Ankara Üniversitesi ile TÜBİTAK birlikte organizasyonlar yapacağız. 3 gün sürecek" ifadelerini kullandı.