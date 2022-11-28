Şentop, Asafoğlu’nu tebrik etti!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Yunanistan'da Dostluk Eşitlik Barış Partisi'nin (DEB) Genel Başkanlığına yeniden seçilen Çiğdem Asafoğlu'nu tebrik etti.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yunanistan'da Dostluk Eşitlik Barış Partisi'nin Genel Başkanlığına yeniden seçilen Çiğdem Asafoğlu'nu arayarak tebriklerimi ilettim. Batı Trakya'daki soydaşlarımızın hak arama mücadelesinde ve çalışmalarında kendisine başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.