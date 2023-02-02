Şentop: “Aday olması ile ilgili hiçbir problem yok”

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şentop, Meclis'in Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde daha çok çalıştığını, daha verimli çalıştığını, daha etkili çalıştığını belirtti.

Şentop, "Avrupa'da Türk, İslam ve Müslüman düşmanlığına yönelik ciddi bir eğilimin ortaya çıktığını, devletlerin de bu yaklaşımlara zemin hazırladığını görüyoruz." ifadelerini kullandı. Ayrıca bazı ülkelerin Türkiye için yaptığı güvenlik uyarılarını Türkiye'yi yıpratma, itibarsızlaştırma yönünde bir hamle olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2022 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesi için 11 ülkeden başvuru yapıldığını belirten Şentop, "2022 yılında barış ödülü verilecekse barış ödülünü hak eden kişi Recep Tayyip Erdoğan'dır." açıklamasında bulundu.