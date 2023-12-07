Şenol Güneş'in yeni adresi belli oldu!

Beşiktaş'taki 41 maçlık ikinci döneminde UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci maçında Lugano karşısında 3-2 yenilgi sonrasında görevinden istifa eden Şenol Güneş'in yeni takımı belli oldu.

"Azerbaycan Milli Takımı'nda çalışmaktan gurur duyarım"

Ajansspor'un haberine göre, Azerbaycan basınından gazeteci Elçin Cafarov'a konuşan tecrübeli teknik adam, "Şu anda Avusturya'da dinleniyorum. Azerbaycan Milli Takımı'nda çalışmaktan gurur duyarım. Belli kişilerden teklifler geldi. Resmi daveti bekliyorum, oturup detaylı konuşmamız lazım. Azerbaycan futbolu yükselişte. Milli takımınızı çalıştırmaktan gurur duyarım." dedi.

Azerbaycan, De Biasi'nin yerine Güneş'i istiyor

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda mücadele eden Azerbaycan, teknik direktör Giovanni De Biasi ile yollarını ayırmıştı. Kasım ayından bu yana takım başında henüz teknik adamı bulunmayan Azerbaycan, bu boşluğu Şenol Güneş ile doldurmak istiyor.