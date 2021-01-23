'Seni Çok Bekledim'in yayın günü belli oldu

Özel bir tanıtımla yayın günü duyurusu yapılan Skala Yapım ve DNZ Film yapımcılığında ekrana gelecek ‘Seni Çok Bekledim’, ilk bölümüyle 29 Ocak Cuma günü saat 20.00’de Star’da…



Erzincan, Katar ve İstanbul sahneleri ile çok konuşulacak bir bölüme imza atan, Skala Yapım ve DNZ Film imzalı dizinin başrollerini Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu paylaşıyor.

Yönetmenliğini Şahin Altuğ’un yaptığı dizinin dev kadrosunda Deniz ve Helvacıoğlu’nun yanı sıra; Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin, İlhan Şen, Lila Gürmen, Ali İpin, Durul Bazan, Türkü Turan, Hakan Ummak, Sibel Şişman, Gürkan Güzeyhuz, Şehsuvar Aktaş, Mehmet Ulay, Selen Domaç, Nihan Büyükağaç ve Damla Makar rol alıyor.